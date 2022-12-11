«تكلفة العنف ضد المرأة».. اجتماع خبراء بمكتبة الإسكندرية الثلاثاء

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، اجتماعًا للخبراء بعنوان "تكلفة العنف ضد المرأة: تحديات وآليات للمواجهة"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمكتبة الإسكندرية.

يهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على التكلفة التي يتحملها المجتمع المصري والناتجة عن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، سواء كانت هذه التكلفة ملموسة كالأضرار التي يتحملها القطاع الصحي وبيئة العمل الوظيفية، أو غير الملموسة والتي تتمثل في انتشار بعض المعتقدات والثقافات الشعبية والتي من شأنها تنميط دور المرأة والحد من مكانتها الاجتماعية، وأيضًا بحث أنماط العلاقات الاجتماعية والتفاعلات اليومية بين أفراد المجتمع وأساليب استخدام السلطة في الهياكل الاجتماعية والطبقية المختلفة.

كما يناقش الاجتماع التحديات المختلفة التي قد تسهم في تفشي ظاهرة العنف ضد المرأة، والآليات والتدابير التي تساهم في القضاء على هذه الظاهرة. ويشارك في الاجتماع نخبة من الخبراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأساتذة الجامعة والقضاة وصناع القرار وغيرهم من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بقضايا المرأة.

يأتي الاجتماع ضمن الفعاليات التي ينظمها البرنامج في إطار حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة "مع بعض نحميها"، انطلاقًا من الرسالة الفكرية التي تضطلع بها مكتبة الإسكندرية في ميادين مجتمعية شتى وحرصًا منها على تحسين أوضاع المرأة ورفع الوعي العام في هذا الشأن، وإيمانًا بأن وضع المرأة في أي مجتمع إنما يمثل محصلة تفاعل بين العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتشابك بطريقة مركبة؛ وأن استقرار الدول وتقدمها لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشاركة المرأة في المجال العام كفاعل وشريك أساسي من أجل بناء مستقبل جديد؛ وأن احترام مكانة المرأة وتمكيها يعتبر إضافة إلى رصيد المجتمع ككل وزيادة في قدرته على المنافسة على المستوى العالمي والإقليمي.