الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة سيدة داخل منزلها في ظروف غامضة بالبحيرة

جثة
جثة

عثر أهالي قرية قلشان التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، منذ قليل، على جثة ربة منزل داخل منزلها، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد تلقي بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية قلشان التابعة لذات المركز، وحرر محضر بالواقعة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتبين وفاة سيدة تدعى "نسرين عادل رمضان" 45 سنة، مقيمة قرية قلشان مركز إيتاي البارود، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي إيتاي البارود تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الحادث.

وأمر اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة إيتاي البارود، وذلك من أجل سرعة كشف غموض العثور، وضبط مرتكبيها.

إصابة 5 البحث الجنائي الإجراءات القانونية الطريق الصحرا الطريق الصحراوي ب تحرير محضر ساعد وزير الداخلية مستشفى ايتاي البارود العام

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حق المتهم

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