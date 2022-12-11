الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

2141 فريق طبي لتطعيم 747 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالإسكندرية

شلل الأطفال
شلل الأطفال

انطلقت اليوم الأحد، حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسكندرية، وتستمر لمدة 5 أيام، ضمن الحملة القومية للتطعيم التي تنظمها وزارة الصحة والسكان.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن الحملة تستهدف تطعيم حوالي 747 ألف طفل من المقيمين بالمحافظة وزائريها من المواطنين المصريين والعرب والأجانب، من عمر يوم واحد وحتى خمس سنوات، بهدف تعزيز ورفع المناعة المجتمعية لجميع الأطفال وحفاظا على مصر خالية تماما من مرض شلل الأطفال.

وأكدت الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، على وجود فرق ثابتة ومتحركة بجميع أنحاء محافظة الإسكندرية لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، حيث تجوب الحملات الأحياء والمنازل للوصول لجميع الأطفال بالمحافظة لتلقي التطعيم المجاني.

وأوضحت الدكتورة حنان أنور، وكيلة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للطب الوقائي، أن الحملة تتم من خلال 2141 فريقًا طبيًا تضم ما يزيد عن 5 آلاف فرد مدرب على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فرق الإشراف بالمديرية والمناطق الطبية، بالإضافة إلى فرق الإشراف المركزية بوزارة الصحة.

وأشارت إلى أن الفرق المتحركة بالحملة تجوب المنازل «من شقة لشقة» في جميع أنحاء المحافظة، كما تتواجد بأماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأتوبيسات، والمولات التجارية، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية.

ولفتت إلى مشاركة إدارات الثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية وتنظيم الأسرة، فى الحملة بهدف الوصول لجميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالمحافظة.

وأكدت وكيلة المديرية أن التطعيم مجاني وآمن تمامًا ويتم عن طريق طريق نقطتين بالفم من طعم "سابين" أحادي التكافؤ نمط 2، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية أثناء التطعيم.

الإسكندرية حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال 2141 فريق طبى فرق متحركة من شقة لشقة 747 ألف طفل

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