بعد الصعود للمربع الذهبى.. أعمال شغب فى باريس وتوقيف 36 شخصًا

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بوجود أعمال شغب في باريس وتوقيف 36 شخصًا.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن الشرطة الفرنسية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في شارع "الشانزليزيه" بباريس، حيث احتفلت الجماهير بانتصاري منتخبي فرنسا والمغرب بكأس العالم لكرة القدم، ليلتقي المنتخبان في قبل النهائي.

واحتشد آلاف المشجعين في الشارع الباريسي الشهير فور انتهاء مباراة المغرب والبرتغال، وهتفوا ورفعوا الأعلام وسط انتشار كبير للشرطة، وانضم عدد أكبر عقب فوز فرنسا على إنجلترا.