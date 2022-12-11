نائب رئيس اتحاد المستثمرين: «الرخصة الذهبية» تختصر الوقت والتكلفة وتنعكس على الاستثمار

قال علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ، إنه كان يوجد مشكلة بالاستثمار عامة وهي مشكلة إجرائية، وهي تنوع وكثرة الإجراءات، لافتاً إلى أن الرخصة الذهبية حدت من هذه المشكلة.

ماهي الرخصة الذهبية ؟

وأضاف “السقطي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، أن الرخصة الذهبية هي رخصة واحدة تحل محل جميع الرخص، بموجبها لا يضطر المستثمر إلى عمل رخصة حفر ورخصة مباني أو صناعة أو غيرها والتي كانت تستغرف منه وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة تصبح عبئًا على المنتج بعد ذلك.

أهمية الرخصة الذهبية

وأوضح علاء السقطي، أن الرخصة الذهبية تعمل على توفير الوقت والجهد والمبالغ والتكلفة وهو ما ينعكس على سعر المنتج، لافتا ً إلى أنه في حالة انخفاض سعر المنتج تزيد فرصة التصدير كما تزيد فرصة البيع في السوق المحلي مقارنة بالمستورد ، معقبا: "عندما يعطي المستثمر قرار استثماري يعمل دراسة جدوى ، وبالتالي فإن أي رقم يقل في عناصر التكلفة ، ينعكس بشكل مياشر على زيادة الربحية، كما ينعكس في القدرة الأكبر على المنافسة".