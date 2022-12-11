الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

فى ذكرى ميلاده الـ55.. ماجد الكدوانى: التمثيل رسالة مقدسة سيحاسبنا الله عليها

ماجد الكدوانى
ماجد الكدوانى

أعرب الفنان ماجد الكدواني، عن سعادته بتهنئة برنامج التاسعة بعيد ميلاده الـ55، قائلًا: «ده كتير عليا».

وأضاف «الكدواني»  معلقًا على الإشادة به خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن  البركة فى ربنا وكلنا ضعفاء، وستر ربنا علينا كبير؛ لأنه يستر سمعتنا، معقبًا: «هناك كلمة أرددها دائمًا وهي أننا كلنا بنتشعبط في رضا ربنا».

وأوضح الفنان ماجد الكدواني، أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع تعب أحد، معقبًا: «أنا أبذل ما عليا، وأعمل مع أشخاص أمناء، وأقدم ما عليا حتى أقول: «ما يريده الله يكون»، ثم أنتظر أي نتائج، مؤكدًا أن التمثيل لعبة جماعية وليست فردية.

وأكد أن التمثيل ليس هدف أو مجرد بريق لكنه رسالة مقدسة، معقبًا: «ربنا سيحاسبنا عليه وكل كلمة تخرج من فمك محسوبة عليك»، كما أن الأحداث تثبت أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدًا، وأن الإنسان يظلم نفسه بنفسه إذا أخطأ التقدير والاختيار.

وتابع: «الخبرات الحياتية مهمة جدًا في هذه المهنة، وكلنا يكمل بعضنا البعض، حيث يجب أن يتمتع كل من في اللوكيشن بالاحترافية».

وأشار إلى أن الصبر هو أهم الأفكار التي أثرت فيه، مؤكدًا أنه لا شيء يأتي بسرعة، وليس من العيب أن يتعرض الإنسان للإحباط وفقدان الأمل، لكن الأهم هو أن يمتلك الإيمان المطلق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

وزير الخارجية البريطاني : بريطانيا تنوى التنافس مع روسيا على النفوذ فى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية

فى ذكرى ميلاده الـ55.. ماجد الكدوانى: التمثيل رسالة مقدسة سيحاسبنا الله عليها

بعد الصعود للمربع الذهبى.. أعمال شغب فى باريس وتوقيف 36 شخصًا

ساوثجيت يرفض حسم مصيره مع منتخب إنجلترا بعد وداع كأس العالم

قديروف: الإسلام جزء لا يتجزأ من روسيا

روسيا تهدد أوكرانيا بـ «مسيَّرة الصياد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة