فى ذكرى ميلاده الـ55.. ماجد الكدوانى: التمثيل رسالة مقدسة سيحاسبنا الله عليها

أعرب الفنان ماجد الكدواني، عن سعادته بتهنئة برنامج التاسعة بعيد ميلاده الـ55، قائلًا: «ده كتير عليا».

وأضاف «الكدواني» معلقًا على الإشادة به خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن البركة فى ربنا وكلنا ضعفاء، وستر ربنا علينا كبير؛ لأنه يستر سمعتنا، معقبًا: «هناك كلمة أرددها دائمًا وهي أننا كلنا بنتشعبط في رضا ربنا».

وأوضح الفنان ماجد الكدواني، أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع تعب أحد، معقبًا: «أنا أبذل ما عليا، وأعمل مع أشخاص أمناء، وأقدم ما عليا حتى أقول: «ما يريده الله يكون»، ثم أنتظر أي نتائج، مؤكدًا أن التمثيل لعبة جماعية وليست فردية.

وأكد أن التمثيل ليس هدف أو مجرد بريق لكنه رسالة مقدسة، معقبًا: «ربنا سيحاسبنا عليه وكل كلمة تخرج من فمك محسوبة عليك»، كما أن الأحداث تثبت أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدًا، وأن الإنسان يظلم نفسه بنفسه إذا أخطأ التقدير والاختيار.

وتابع: «الخبرات الحياتية مهمة جدًا في هذه المهنة، وكلنا يكمل بعضنا البعض، حيث يجب أن يتمتع كل من في اللوكيشن بالاحترافية».

وأشار إلى أن الصبر هو أهم الأفكار التي أثرت فيه، مؤكدًا أنه لا شيء يأتي بسرعة، وليس من العيب أن يتعرض الإنسان للإحباط وفقدان الأمل، لكن الأهم هو أن يمتلك الإيمان المطلق.