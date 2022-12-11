العربى للدراسات السياسية: مصر أصبحت الرابط بين أفريقيا والصين

أوضح الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية، أهمية القمة الصينية العربية بالنسبة للإقتصاد العربي وأهميتها بالنسبة للإقتصاد المصري، قائلاً:"إن الصين أحد الشركاء الإستراتيجيين في العالم العربي بما لها من ثقل اقتصادي وسياسي".

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن حجم التبادل التجاري بين العالم العربي والصين 600 مليار دولار، كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العشر المتواجدة في القمة وبين الصين 300 مليار دولار، لافتاً إلى أن هناك استثمارات هائلة بين الجانب العربي والصيني.

وأوضح أن الصين تدخل العالم العربي من بوابة الشراكة الاستراتيجية هو شيء في غاية الأهمية، لافتاً إلى أنه يوجد فترة من الفترات السابقة كان يتم الاعتماد على شريك استراتيجي واحد وهو الولايات المتحدة الأمريكية، لكن اليوم يشهد تعدد للحلفاء الاستراتيجيين في المنطقة العربية وبالتالي فإن الصين تأتي للعالم العربي كما يتوجه إليها العالم العربي من خلال رؤية استراتيجية تكاملية.

وأشار إلى أن مصر والصين شراكة استراتيجية بالمعنى المتكامل، لافتاً إلى أن قنصلية صينية دشنت في العالم العربي والشرق الأوسط وأفريقيا كانت في الاسكندرية عام 1935م، كما أن بعد عام 2014 كانت الزيارات المتبادلة بين القيادات السياسية بين مصر والصين كبيرة جدًا، لافتاً إلى أن مصر أصبحت الرابط بين أفريقيا والصين.