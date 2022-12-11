الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية تتبرع بـ 40 مولدا قويا لأوكرانيا لمواجهة ظروف الشتاء

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت المفوضية الأوروبية تبرعها بـ 40 مولدا قويا لأوكرانيا من احتياطيات وحدة الإنقاذ الطارئة التابعة لآلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لمساعدة البلاد في التغلب على عواقب الهجمات الروسية الهائلة على البنية التحتية للطاقة ولضمان بقاء السكان على قيد الحياة في ظروف الشتاء.

 

وقالت المفوضية الأوروبية - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" -وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إن الشتاء في أوكرانيا سيكون باردًا ومظلمًا، في الوقت الذي تستمر الصواريخ الروسية في استهداف البنية التحتية للطاقة الحيوية، وقمنا بتعبئة احتياطياتنا للطوارئ لإرسال 40 مولداً إلى أوكرانيا، حيث يمكن لتلك المولدات بقدرة 220 كيلو فولت أمبير أن توفر إمدادات الطاقة إلى مستشفى بأكملها".


وفي وقت سابق، كجزء من آلية الحماية المدنية، أرسل الاتحاد الأوروبي دفعة أخرى من المساعدات الطارئة إلى أوكرانيا تزن 1800 طن تشمل على معدات لقطاع الطاقة، والتي تم التبرع بها من قبل بلجيكا وفنلندا وألمانيا وسلوفاكيا ولوكسمبورج والسويد .


ويواصل الاتحاد الأوروبي تزويد أوكرانيا بالمساعدات الإنسانية، والتي تشمل إمدادات الطاقة ومواد المأوى ومواد الإسعافات الأولية وملابس الحماية ومعدات مكافحة الحرائق وشاحنات المياه والحافلات وغيرها، كما أرسلت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الدعم إلى أوكرانيا.


وفي سياق آخر، دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المساعدة في إطلاق سراح أسرى الحرب الأوكرانيين ووقف تهجير الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا.


وقال كوليبا - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عقب اجتماع مع رئيسة الصليب الأحمر ميريانا سبولجاريتش -وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية: "لقد التقيت برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريتش في كييف لأشكرها على مساعدة اللجنة الدولية وأؤكد على الحاجة إلى إطلاق سراح أسرى الحرب الأوكرانيين.


يذكر أن رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريتش وصلت إلى أوكرانيا أمس /الجمعة/ في زيارة تستغرق أربعة أيام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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