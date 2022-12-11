الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان: كتلة اللقاء الديمقراطى تعلن الترحيب بدعوة برى للحوار حول انتخاب رئيس جديد للبلاد

النائب تيمور جنبلاط
النائب تيمور جنبلاط

أعلن النائب تيمور جنبلاط رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط) عن الترحيب بدعوة رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى للحوار سعيًا إلى وقف ما أسماه بالنهج المدمر للبلد، معتبرًا أن الحوار وحده قادر على فتح ثغرة في الجدار المقفل للخروج بالبلد من النفق المظلم.

 

وأكد جنبلاط - تعليقًا على الدعوة التي أطلقها بري للحوار مع الكتل النيابية للتوافق حول انتخاب رئيس جديد للبلاد - أنه لا مفر من الاتفاق على شخصية قادرة على تطبيق الدستور والالتزام باتفاق الطائف ومواجهة التحديات المقبلة من خلال برنامج إصلاحي واضح، مشددًا على ضرورة تسريع الحوار بعد الوصول إلى المأزق وحالة الجمود والتعطيل للاستحقاق الرئاسي.


وأضاف أن الحوار أيضًا يجب أن يضمن انتظام المؤسسات لكي تعمل للتخفيف عن كاهل المواطن مما يعانيه في لقمة عيشه ومقومات صموده الاقتصادي والاجتماعي والاستشفائي وأزماته المتفاقمة.

 

واستعرض الخطوات التي بادر بها الحزب التقدمي الاشتراكي في مجال الحوار، مشددًا على أن الرسالة هي اعتماد الحوار في مواجهة خطاب الإلغاء والتفرد.


جدير بالذكر أن كتلة اللقاء الديمقراطي تضم 8 نواب، وقامت على مدار الجلسات الثماني التي أجريت فيها انتخابات لرئيس الجمهورية بتسمية النائب ميشال معوض للرئاسة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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