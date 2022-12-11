50 مليون دولار من البنك الدولى لدعم الزراعة فى موريتانيا

وقع وزير الاقتصاد الموريتانى عثمان مامودو كان، فى نواكشوط مع الممثلة المقيمة للبنك الدولى فى موريتانيا السيدة إزابل باناسكو سانتوس، اتفاقية تمويل مخصصة لتمويل مشروع دعم التنمية والابتكار فى قطاع الزراعة فى موريتانيا.

ونقل بيان للوزارة عن وزير الاقتصاد قوله إن الاتفاقية التى تبلغ 50 مليون دولار تتمثل ف قرض مقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية، مشيرا إلى أن مشروع دعم التنمية والابتكار يهدف إلى تحسين وتسيير وتثمين الموارد العقارية وتطوير الزراعة الشاملة وتحسين ظروف سكان الأرياف عبر تثمين مقدرات القطاعات الإنتاجية والنهوض بالزراعة.



ومن جانبها، قالت الممثلة المقيمة للبنك الدولى إن هذا المشروع يتميز بوضعه لحلول مبتكرة لأول مرة فى موريتانيا لصالح الزراعة المروية والمطرية.



وأضافت أن البنك الدولى يولي أهمية خاصة لتمويل الزراعة في موريتانيا لتوفر المقدرات الزراعية وانعكاساتها على الأمن الغذائي.