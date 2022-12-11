الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لافروف: فكرة إنشاء اتحاد الغاز بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان لا تشتمل على أى لعبة جيوسياسية

وزير الخارجية الروسى
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف

 أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن فكرة إنشاء اتحاد الغاز بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، لا تشتمل على أى لعبة جيوسياسية.

 

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافروف قوله: "إنه في الوقت الحالى، يتم مناقشة مبادرة تشكيل مشروع ثلاثي الأطراف حول الغاز بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان"، مشيرًا إلى أن "روسيا وكازاخستان وأوزبكستان دول جارة وتملك نظاما مشتركا لنقل الغاز، وتهتم بضمان عدم انقطاع إمدادات الغاز مع مراعاة ذروة الاستهلاك الموسمي".


ووصف لافروف العلاقة بين روسيا وكازاخستان بأنها علاقات تحالفية، ودائما ما نمد يد العون لبعضنا البعض ونظهر تفهمًا للقرارات التي يتم اتخاذها في أستانا وموسكو وننسق بشكل وثيق أنشطتنا على المستوى الإقليمي وعلى الساحة الدولية.


وأردف لافروف قائلا: "إن أي اتصالات على جميع المستويات هي دائمًا مساهمة ملموسة وعملية في تعزيز أساس التعاون الثنائي والاتفاق على المهام التي تسمح لنا ببناء الإمكانات الاقتصادية لبلداننا بشكل فعال وتحسين رفاهية المواطنين".

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

جنات تكشف كلمة السر فى فوز المنتخب المغربى

واشنطن بوست: الجيش الأمريكى يسارع لمساعدة القوات الصومالية لكبح حركة الشباب

ثناء هاشم: أفكار صلاح فضل فى حقيقتها أعمق وأبعد مما هى عليه

جيرو رجل مباراة فرنسا وإنجلترا فى ربع نهائى كأس العالم

عبدالحليم قنديل يكشف سبب نجاح القضاء على فيروس سى

إيمان خطاب تكتب: سحر الأمير.. إعادة تشكيل عناصر الكون بالمقلوب!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة