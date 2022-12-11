جيرو رجل مباراة فرنسا وإنجلترا فى ربع نهائى كأس العالم

توج الفرنسي أوليفيه جيرو بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام إنجلترا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

وحقق منتخب فرنسا الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي من البطولة.

وضرب منتخب فرنسا موعدا مع المغرب في الدور نصف النهائي من كأس العالم، يوم الأربعاء المقبل على استاد البيت، وذلك بعد الفوز التاريخي للمغرب على البرتغال 1/ صفر في مباراة أخرى بدور الثمانية، ليصبح أول فريق عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي.

