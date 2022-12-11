جنات تكشف كلمة السر فى فوز المنتخب المغربى

علقت المطربة المغربية جنات على فوز المغرب على البرتغال، قائلة: "المنتخب المغربي عمل إنجاز تاريخي، غير مسبوق، الحمد لله على هذا الفوز الكبير للمنتخب المغربي مبروك لكل مغربي وعربي".

وأضافت جنات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المنتخب المغربي قوي من زمان، وكانوا يستاهلوا، لكن مكناش متخيلين التألق الكبير ده من ثقة وحماس ، معقبة:"إحنا فخورين بيهم وأداءهم يفرح".

وتابعت:"إحنا كنا واخدين الموضوع مستحيل وبعيد أوي، لكن طلع قريب أوي، كل المطلوب إن الواحد يكون عنده ثقة في نفسه".

وأشارت إلى أن تفاعل العرب كان واضح، معقبة: "بقينا صوت واحد وشعب واحد وإيد واحدة".

وتابعت: "ماليش في الكرة خالص، لكن شكلي هيبقى له، و السر في اللعيبة مكنوش بيتخضوا ولما تجيلهم الكرة بيعرفوا يلعبوا ويتصرفوا، مستوى لعيبة الجالي الحالي بمواصفات عالمية، والمدرب ثابت وعنده ثقة وكان واقف يوجه اللعيبة بكل ثقة".