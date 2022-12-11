القبض على صاحب فيديو السير بسيارة برعونة فى طريق «القاهرة – الإسماعيلية»

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالسير بسيارة برعونة بطريق "القاهرة - الإسماعيلية"، ومنع باقي السيارات من التخطي، معرضاً حياة المواطنين للخطر بمحافظة الإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها طالب لا يحمل تراخيص قيادة، مقيم دائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.