الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على صاحب فيديو السير بسيارة برعونة فى طريق «القاهرة – الإسماعيلية»

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالسير بسيارة برعونة بطريق "القاهرة - الإسماعيلية"، ومنع باقي السيارات من التخطي، معرضاً حياة المواطنين للخطر بمحافظة الإسماعيلية.

 

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها طالب لا يحمل تراخيص قيادة، مقيم دائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

جنات تكشف كلمة السر فى فوز المنتخب المغربى

واشنطن بوست: الجيش الأمريكى يسارع لمساعدة القوات الصومالية لكبح حركة الشباب

ثناء هاشم: أفكار صلاح فضل فى حقيقتها أعمق وأبعد مما هى عليه

جيرو رجل مباراة فرنسا وإنجلترا فى ربع نهائى كأس العالم

عبدالحليم قنديل يكشف سبب نجاح القضاء على فيروس سى

إيمان خطاب تكتب: سحر الأمير.. إعادة تشكيل عناصر الكون بالمقلوب!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة