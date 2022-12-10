والدة إحدى طالبات مدرسة إمبابة تكشف تفاصيل صادمة: لعبوا لعبة «تحضير جِنية»

كشفت ريهام هاشم، والدة إحدى طالبات مدرسة إمبابة، عن تفاصيل لعبة الموت "تشارلي" التي لعبتها أربع فتيات في المدرسة، قائلة: "إن ابنتها في العادة لا تذهب للمدرسة وهي في الصف الثاني الإعدادي، لكنها في هذا اليوم ذهبت للمدرسة لحضور امتحانات الشهر".

وأضافت والدة الطالبة ريهام خلال مداخلة ببرنامج حديث القاهرة، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، أن الموضوع صعب وليس مجرد واقعة فحسب، حيث نزلت ابنتها لدخول الحمام، فوجدت أربع فتيات في الحمام على استعداد للعبة "تشارلي"، وطلبن منها أن تنضم إليهن لمشاركتهن اللعبة، لكن ابنتها رفضت ونصحتهن بعدم اللعب، لأن اللعبة خطيرة ومؤذية، لافتة إلى أن ابنتها كانت تمتلك خلفية عن اللعبة.

وتابعت: "الفتيات ألححن عليها باللعب معهن لكنها أصرت على الرفض، فطلبن منها دبوسًا من حجابها، حتى ينخزن بها أنفسهن لإنزال الدم على ورقة هي شروط اللعبة".

وأشارت والدة الطالبة حبيبة، إلى أن إحدى الفتيات قالت لها بأنهن سمعن أن هناك فتاة توفيت بعد اللعبة، وهن يردن التأكد من صحة ذلك".

وأردفت: "ابنتي تركتهن وخرجت، وبعد نصف ساعة، انقلبت رأسًا على عقب، حيث تم مشاهدة الفتيات الأربع خارجات من الحمام في حالة هياج وصراخ وذعر شديد من هول ما رأينه".