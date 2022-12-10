الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزير التموين: مخزون القمح يكفى 5 أشهر والأرز 6 أشهر

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل أكثر عن الأزمة الاقتصادية وحركة الأسواق والأسعار مؤخرًا.


وقال خلال مداخلة لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إنه لا يمكن السماح لأي أحد في العالم بالتعامل مع سلعة غذائية بدون تصريح.


وأشار إلى أن الدولة تمتلك 6 أشهر ونصف الشهر رصيدًا استراتيجيًا من الأرز، موضحًا أن هناك 50 جنيهًا دعمًا للفرد على بطاقات التموين وأكثر من 80 جنيهًا لدعم الخبز.


وأوضح أن القوانين تسمح لوزير التموين بتحديد أسعار بعض السلع لمدة معينة لمنع التلاعب، ومخزون القمح الاستراتيجي يكفي 5.2 شهر.

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