الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايلاند تتجاوز عتبة 10 ملايين سائح خلال عام 2022

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تجاوزت تايلاند، اليوم السبت، عتبة عشرة ملايين سائح منذ بداية العام، في مؤشر إلى تعافي القطاع السياحي تدريجيًا حتى لو لم يسجّل بعد أرقام ما قبل جائحة كوفيد-19.

في مطار بانكوك، استقبل راقصون تقليديون وعازفو طبول الركاب على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية السعودية لدى تسجيل تجاوز عتبة عشرة ملايين سائح منذ بداية العام 2022.

وقام ممثلو هيئة السياحة بتسليم أزهار وقسائم شرائية وتذاكر لدخول حديقة مائية لزوجين سعوديين هما هيثم المدلج ونجود الخويطر.

وحيّا رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان-أو-تشا صلابة رواد الأعمال في قطاع السياحة والضيافة في البلاد.

 

تعزيز الثقة

وقال رئيس الوزراء التايلاندي في خطاب "نود أن نعزّز الثقة بأن تايلاند لا تزال واحدة من الوجهات السياحية (الرئيسية) للناس من جميع أنحاء العالم"، وفقًا لفرانس برس.

وعبّر سياح لدى وصولهم إلى تايلاند عن سعادتهم لاكتشاف المملكة التايلاندية. 

بهذا، ستكون تايلاند قد استقبلت بحلول نهاية العام أكثر من عشرة ملايين زائر، وهي قفزة كبيرة مقارنة بـ427 ألف سائح استقبلتهم في العام 2021 في ذروة تدابير مكافحة تفشي كوفيد-19.

وكان قد زار أكثر من 40 مليون شخص المملكة في العام 2019. ويتسبب التراجع في السياحة في خسارة للاقتصاد التايلاندي المتعثر الذي يسجل معدل نمو أقل من معدل نمو الدول المجاورة في جنوب شرق آسيا.

وقالت مديرة اتحاد الفنادق التايلاندية ماريسا سوكوسول لوكالة فرانس برس "لا يزال هناك مجال واسع للتحسين، خصوصًا مع السياح الآتين من منطقة آسيا المحيط الهادئ".

وتأمل سوكوسول خصوصًا في ظهور بوادر انفتاح من الصين التي تحرم سياستها الصارمة لمكافحة كوفيد-19 تايلاند نحو عشرة ملايين زائر سنويًا. ويشكّل الصينيون أكبر نسبة من السياح في تايلاند.

تتوقع السلطات التايلاندية تسجيل دخول 23 مليون زائر في العام 2023، ما قد يجلب للبلاد أكثر من 32 مليار يورو، وفق أرقام المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تايلاند 10 ملايين سائح تعافي قطاع السياحة أزمة جائحة كورونا هيئة السياحة التايلاندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

رئيس الكونجرس فى البيرو يدعو إلى تشكيل سريع للحكومة

تايلاند تتجاوز عتبة 10 ملايين سائح خلال عام 2022

3 قتلى فى انفجار مبنى سكنى بجزيرة جيرزى البريطانية

أشرف صبحى يهنىء نظيره المغربى بإنجاز منتخب المغرب بالوصول إلى المربع الذهبي لكأس العالم

«أمك هي جيشك الوحيد».. نجوم منتخب المغرب يرفعون هذا الشعار في مونديال 2022

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة