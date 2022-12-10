وزير التموين: استوردنا الأرز من الهند لتوفيره بالأسواق

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل أكثر عن الأزمة الاقتصادية وحركة الأسواق والأسعار مؤخرًا.

وقال خلال مداخلة لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن الوزارة حريصة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير عدد من السلع في المجمعات الاستهلاكية، مضيفًا أنه لزيادة الحماية الاجتماعية لا نرفع أسعار السلع الاستراتيجية بالمجمعات، موضحًا أن وزارة التموين ليست فقط مجرد بطاقة ونقدم الكثير من الدعم.

وأشار إلى أن جميع أسعار السلع والمنتجات تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، موضحًا أن 18 ديسمبر آخر موعد للإبلاغ عن حيازة الأرز ومصادرته بعد انتهاء المهلة.

وتابع: البترول وصل إلى 120 دولارًا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية ما ساهم في زيادة أسعار السلع، موضحًا أن الدولة استوردت الأرز من الهند لتوفيره في الأسواق.