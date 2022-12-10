فابيولا بدوى: أزمة كورونا أدت لإغلاق العديد من المفاعلات النووية الفرنسية

قالت فابيولا بدوي، كاتبة ومحللة سياسية، إن أزمة كورونا تسببت في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، كما أن هذه الأزمة أدت إلى إغلاق العديد من المفاعلات النووية الفرنسية.

التخوف الأوروبي

وأكدت بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا المساء" مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن فرنسا لديها أزمة مركبة الآن وتتمثل في عدم صيانة المفاعلات النووية أثناء كورونا ومن ثم توقف المفاعلات النووية عن العمل، وأيضاً وقف الإمداد النفطي الروسي لفرنسا ومن ثم هناك تخوف شديد الشتاء القادم بسبب هذا الوقف النفطي.

المخاطر الفرنسية

وأضافت أن درجة الحرارة في باريس 1 درجة مئوية وبالتالي انقطاع التيار الكهربي هذا الشتاء سيشكل أزمة كبيرة وخطورة على حياة المواطنين.