الباز: نتقرب إلى الله بكشف جماعة الإخوان وإظهار عوراتها للناس

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، شماتة اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان في وفاة الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "كل واحد يشمتوا في موته وكأنهم لن يموتوا، سلوك إنساني منحط اعتدنا عليه من هذه الجماعة.. وربنا يخلي وقوفه في وجه جماعة الإخوان في ميزان حسناته".

وأردف: "نحن نتقرب إلى الله بكشف جماعة الإخوان وإظهار عوراتها أمام الناس".

وكان، أوضح في بداية الحلقة، أن الدكتور صلاح فضل رحل عن عالمنا، وهو يخوض معركته ضد الإخوان، وضد وجودهم وسيطرتهم على مجمع اللغة العربية، وكان مما لحقه منهم أن رفع عليه الدكتور حسن الشافعي، المنتمي فكريًا للجماعة، دعوى سب وقذف ضده، لكن صلاح فضل لم يخف ولم يتراجع أبدًا عن فضح أدوار الإخوان داخل المجمع وتحكمهم به.