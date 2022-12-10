الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب ووالدته فى حادث سير بأرمنت غرب الأقصر

حادث سير
حادث سير

لقي شاب ووالدته مصرعيهما عقب تصادم دراجة بخارية بسيارة ربع نقل بالطريق الزراعي الغربي بأرمنت غرب الأقصر.

تلقى اللواء هشام عبدالغفار، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء محمد الدهشان مساعد الفرقة جنوب يفيد بمصرع شاب ووالدته أثناء ذهابهما لإلقاء نظرة الوداع على والده الذى توفى بمستشفى حورس بأرمنت غرب الأقصر تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمانين إلى مستشفى حورس.

وتبين من التحريات الأولية، اصطدام دراجة بخارية كان يقودها شاب وبصحبته والدته، بسيارة ربع نقل على الطريق السريع الزراعي الغربي، حيث لقيا مصرعيهما في الحال وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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حق المتهم

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