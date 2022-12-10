الأحد 11 ديسمبر 2022
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استشارى نفسى: الرغبة فى الاستمتاع وراء تحديات الأطفال الخطرة

جريدة الدستور

علقت الدكتورة نهي النحاس، مدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية، علي تحدي كسر الرقبة وتشارلي الألعاب التي تهدد حياة طلاب المدارس خاصة بعد شلل أحد الأطفال نتيجة اللعب مع أقرانه.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن الرغبة في الاستمتاع وراء تحديات الأطفال الخطرة.

وأضافت النحاس: "هذه الألعاب الخطرة لها أسباب سيكولوجية وهو بحث الأطفال عن الإثارة والمتعة، ومحاولة لكسب الأرض وجزء منها ملل، لزيادة نسبة الاستمتاع التي طول الوقت في حاجة لإشباع".

ووجهت نصائح لأولياء الأمور، قائلة: "في فرق بين الرقابة والمنع والأهالي بتتصرف بغشامة شوية في المواقف دي، وبيقطعوا الميه والنور ويفتكروا أن دي شطارة والرقابة شكل بسيط جدًا، وأن أقول للأهالي استثمروا في هذه المرحلة هتحتاجوا ده كمان كام سنة، لغة الحوار بتخلي الطفل يسمع ويفهم".

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