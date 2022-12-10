ناقد رياضى يوجه رسالة إلى المنتخب المصرى بعد فوز المغرب على البرتغال

علق محمود فؤاد، الناقد الرياضي، على فوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي، قائلًا: "مبروك للمغرب ومبروك لكل الشعوب العربية، ولا سامح الله من منع تواجدنا".

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، أنه عندما رأى كل الأعلام موجودة في حفل افتتاح المونديال كان يشعر بتمزق قلبه عندما لم ير علم مصر، معقبًا: "هذا الشعور تزايد بعد ما حققه المنتخب المغربي".

رسالة للمنتخب المصري

وأكد أن ما أحرزه المنتخب المغربي ليس من فراغ، إنما خاض ولعب العديد من المحطات الصعبة، معقبًا: "الناس دي مش أحسن مننا، مصر أكبر من أي دولة، لن نضع أيدينا على خدنا ونفضل نعيط، ونقول يا ريت، لكن علينا أن نتعلم من هؤلاء الناس".

وأشار إلى أن ما حدث في المغرب هو نتيجة لعمل دءوب وتركيز، على الرغم من أن المنتخب المغربي ووليد الرقراقي اتحاربوا من أشخاص في المغرب قبل البطولة، لكن الرقراقي أثبت أنه مدرب وطني صغير السن، لكنه على قدر المسئولية، بعكس ما يحدث لدينا في مصر، مدربون أكفاء يتحاربون لنأتي بمدربين أجانب، وتكون النتيجة أن نكون خارج كل المنافسات.