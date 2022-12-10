لعدم استخراجه تصريح للغناء بالخارج.. الموسيقيين توقف عمر كمال

أصدر المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية قرارًا جديدًا بوقف التصريح السنوي للمطرب الشعبي عمر كمال وتحويله إلى التحقيق.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا تعلن إيقاف المطرب عمر كمال وجاء كالتالي: “قررت نقابة المهن الموسيقية وقف التصريح السنوي للعضو عمر محمد كمال، لحين التحقيق معه”.

ويعود قرار الوقف إلى عدم التزام كمال باستخراج تصريح للغناء بالخارج من قبل النقابة وذلك قبل سفره وإحياء حفله الغنائي الأخير ومن المقرر إجراء التحقيق معه قبل إقرار العقوبة المنصوص عليها.

لأول مرة.. «الموسيقيين» تمنح حلميي بكر درع النقيب الشرفي للنقابة «صور»

حرص الموسيقار حلمي بكر، على حضور احتفالية تجديد وترميم مقر نقابة المهن الموسيقية الرئيسي بوسط البلد بالقاهرة، اليوم، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والموسيقيين وأعضاء النقابة ومجلسها.

وكرم مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، أمس الموسيقار حلمي بكر عضو مجلس إدارة النقابة ومنحه درع النقيب الشرفي لنقابة المهن الموسيقية والذي يقدم لأول مرة في تاريخ نقابة المهن الموسيقية.