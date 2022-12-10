ناقد رياضى: المغرب حقق معجزة فى كأس العالم 2022

علق الناقد الرياضي، محمد الجزار، من الدوحة، على الفوز التاريخي للمنتخب المغربي على البرتغال في مونديال قطر 2022.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت: "فوز تاريخي للمغرب على البرتغال وتأهله إلى نصف نهائي المونديال، مبروك لكل الشعب العربي بالفوز التاريخي".



وأضاف: "ما فعله المغرب ليس مفاجأة في كرة القدم، إنما معجزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مشيرًا إلى أن المغرب حقق المستحيل بالفوز التاريخي على البرتغال اليوم.



وأشار، إلى أن المغرب محا أسطورة التمثيل المشرف في مونديال قطر 2022، موضحًا أن هذه نهاية حزينة ومؤلمة لـ"كريستيانو رونالدو" بمونديال قطر 2022.



وأوضح الناقد الرياضي، محمد الجزار، أن لاعب المغرب أشرف حكيمي أكمل مباراة البرتغال وهو مصاب.