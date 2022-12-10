أنغام تكشف موعد عودتها للغناء

حرصت النجمة الكبيرة أنغام، على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت.



وقالت أنغام:" أتابع مع الفريق الطبي يوميًا من منزلي وأوجه لهم الشكر، شفت قد إيه أنا غالية عند الجمهور وأهلي في الأزمة الصحية الأخيرة، والدنيا صغيرة جدًا أمام صحة الإنسان".



وتابعت: "متشكرة جدًا على اهتمام الناس والدعاء الحلو اللي وصلني وأخدته منهم والحب، متشكرة جدًا"، مشيرة إلى أنها تخضع حاليًا لفترة نقاهة بعد أزمتها الصحية الأخيرة.



وعن موعد عودتها للغناء وبرنامج أنغام والمُذاع عبر فضائية DMC، قالت: "إن شاء الله آخر الشهر، وسأعود للجمهور بضيوف وحلقات متميزة".

