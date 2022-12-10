مفكر اقتصادى يكشف أبرز الحلول لتخطى الأزمة الاقتصادية العالمية

أوضح الدكتور جودة عبدالخالق، المفكر الاقتصادي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، أبرز الحلول غير التقليدية لتخطي الأزمة الاقتصادية العالمية، قائلًا: "إن التحلي بالعقل والموضوعية وحب هذا الوطن لأن مصر هي الحاضنة طيلة العمر، وبالتالي فإن مرجعية أي مصري هي هذا الوطن".

وأضاف الدكتور جودة عبدالخالق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن هناك الكثير ممن يفتون في أسعار الدولار، معقبًا: "أرفض الحديث عن هذا الموضوع، أي شيء يتعلق بالحديث عن سعر العملة الوطنية لا يجوز الخوض فيه خلال ساحة الإعلام، وما يسمى بمنصات التواصل الإجتماعي".

وأوضح أنه لا يوجد جدال بأننا نعاني من مشكلة، لافتًا إلى أنه من الطبيعي أن تمتلك بلدنا مشكلة كغيرها باعتبارها جزءًا من العالم، لافتًا إلى أن وضع السياسة الاقتصادية لدينا وخاصة فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد الكلي يحتاج إلى مراجعة في ضوء أساسيات الاقتصاد، حيث لا بد أن يتصدى لهذا العمل الاقتصاديون وليس غيرهم من الخبراء، حيث يعتبر الفكر القتصادي فكر أساسي في هذا السياق.

وأشار إلى أن هناك مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وانتهت على مستوى الخبراء، حيث إن هناك توقعًا بأن الصندوق خلال هذا الشهر سيوافق على مستوى مجلس المديرين، وبالتالي فإن مصر توقع اتفاقًا رسميًا مع الصندوق وتحصل على التمويل سواء منه أو من كيانات أخرى.