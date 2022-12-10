سعداوي: اختيار توقيت القمة العربية الصينية «ممتاز».. والعالم العربى يشهد صحوة

حلل الدكتور علي سعداوي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، رسائل الرئيس السيسي خلال القمة العربية الصينية وحضاد اللقاءات الثنائية على هامش القمة.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن استدارة العالم شرق لها مخزي بامتياز.



وأضاف أن العالم الآن تتغير فيه أوضاع ويعاد ترتيب أوضاعه وأولوياته ومن يقود العالم في الفترة القادمة وهذه فرصة العالم العربي في إيجاد نفسه كفاعل ومؤثر في المشهد العالمي.



الصين قدرت تسيطر على التكنولوجيا في أوروبا وهو ده سبب الأزمة عالمياً



وأشار إلى أن المشهد العربي يشهد صحوة ونشوة عربية من مؤتمر لم الشمل في الجزائر ومؤتمر المناخ في شرم الشيخ والقمة العربية الصينية واستضافة قطر لكأس العالم فوز المغرب في إنجاز تاريخي.



وأوضح أن العالم العربي بدأ ينظر إلى مصالحه بقيادات عربية تدرك قدرتها وأهمية بلادها وتسعى لإحداث تنمية حقيقة، مؤكداً أن المشهد العربي يعي ويدرك الموقف جيداً بتأثير المنطقة العربية على طرق التجارية وغيرها، متابعة: "اختيار توقيت القمة العربية الصينية ممتاز والعالم العربي يشهد صحوة"، مشيراً إلى أن الصين قدرت تسيطر على التكنولوجيا في أوروبا وهو ده سبب الأزمة عالمياً.