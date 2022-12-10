السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

نيمار: أنا محطم نفسيا بعد وداع المونديال.. ولكني فخور بهذا الأمر

نيمار
نيمار

يعاني النجم البرازيلي نيمار من أجل تقبل حقيقة خروج فريقه من بطولة كأس العالم لكرة القدم، قائلا إن خروج البرازيل جعله "محطم نفسيا".

وخسر المنتخب البرازيلي بضربات الترجيح أمام كرواتيا أمس الجمعة، لينتهي مشوار الفريق البرازيلي في البطولة، مع فشله في الفوز على الفريق الذي تأهل للمباراة النهائية منذ أربعة أعوام.

وقد تكون تلك البطولة هي الأخيرة لنيمار في كأس العالم، وكان مترددا في مسألة مواصلة اللعب مع بلاده عقب المباراة مباشرة.

وكان نيمار قد سجل هدفا رائعا ليتقدم منتخب بلاده في الشوط الإضافي لكن هدف تعادل متأخر من برونو بيتكوفيتش ذهب بالمباراة للأشواط الإضافية ، لينجح فريق المدرب زالاتكو داليتش في التغلب على رجال تيتي.

وقال نيمار عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام"، اليوم السبت: "أنا محطم نفسيا، الهزيمة تسببت في جرح عميق بالنسبة لي وتركتني في حالة ذهول لمدة عشر دقائق قبل أن أتوقف عن البكاء، وبعدها لم أتوقف أبدا عن البكاء للأسف".

وجاء هدف نيمار ليعادل الرقم المسجل باسم بيليه كأفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي برصيد 77 هدفا، لكن هذا لم يكن عزاء بالنسبة لنيمار الذي كان يرغب في الفوز بكأس العالم وقد لا تسنح له الفرصة لذلك.

وأضاف نيمار: "قاتلنا حتى النهاية، هذا ما أنا فخور به لأنه لم يكن هناك تقصير في المسؤولية والعمل تجاه الفريق، هذا الفريق يستحق والبرازيل تستحق أيضا".

واختتم نيمار: "أشكركم جميعا على تشجيع فريقنا الوطني، للأسف لم ننجح".

نيمار دا سيلفا منتخب البرازيل كأس العالم مونديال قطر 2022

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