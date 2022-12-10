سانتوس: لست نادمًا على جلوس رونالدو بديلًا والحظ لم يحالفنا أمام المغرب

رفض فيرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، إلقاء لوم توديع كأس العالم، على حكم مباراتهم ضد المغرب.

وودع المنتخب البرتغالي بطولة كأس العالم، قطر 2022، بعد الخسارة أمام منتخب المغرب في الدور ربع النهائي بهدف دون رد.

وقال سانتوس، في تصريحات عقب المباراة: "لا يجب لوم الحكم، نحن لم ننجح في التسجيل بمباراة اليوم".

وأضاف: "في موقعي لا يجب أن أتخذ قرارات عاطفية، قرار جلوس رونالدو على دكة البدلاء ربما كان الأصعب في مسيرتي، ولكن كان علي التفكير جيدًا واتخاذ ما أراه أفضل لصالح الفريق".



وتابع: "لست نادمًا على إجلاسه بديلًا، الفريق قدم أداءً جيدًا ضد سويسرا، رونالدو لاعب رائع وأشركته في المباراة عندما احتجت له".

وأردف: "لا أعتقد أن انتقاداته لها تأثير على المباراة، طالما كنا فريقًا موحدًا".

ورغم الخسارة في مباراة اليوم، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، عادل رقم بدر المطوع، لاعب المنتخب الكويتي السابق، كأكثر لاعب شارك في مباريات دولية بالتاريخ بوصوله لـ196 مباراة دولية.

وواصل: "أشعر بالحزن لتوديع البطولة، ولكن المغرب استحقوا الفوز في مباراة اليوم".

وعن مستقبله مع المنتخب، أجاب: "سأسافر غدًا إلى لشبونة وسأناقش مستقبلي مع رئيس الاتحاد كالعادة".

وأنهى تصريحاته: "نحن غاضبون ولدينا لاعبون موهوبون للغاية؛ الحظ موجود في كرة القدم ولم يكن في صفنا الليلة، فشلنا في التسجيل والحارس تصدى لكرات عديدة، كنا نظن أن بإمكاننا التأهل للنهائي والفوز به، ولكننا لم نفعل ذلك".

وحصد ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب، جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام البرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وحقق بونو جائزة رجل المباراة للمباراة الثانية على التوالي بعدما حصدها في لقاء إسبانيا، كما أصبح أول حارس إفريقي يخرج بشباك نظيفة في 3 مباريات في بطولة واحدة لكأس العالم.