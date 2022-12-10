من غير قلق.. ثلاث طرق لاستعادة البيانات من هاتفك الذكي المعطل

يعرف أي شخص كسر هاتفه مدى ألم فقدان البيانات التي لم يتم نسخها احتياطيًا، حيث يمكن أن تختفي أشياء مثل جهات الاتصال والرسائل وسجلات المكالمات وملفات الوسائط في لحظة إذا كان هاتفك لا يستجيب.

لقد تعرض معظمنا لكسر الهواتف بطريقة ما وتحطمت الشاشة تمامًا إلى حالة أصبحت فيها اللمسة غير مستجيبة أو توقفت الشاشة عن التشغيل، لذا قدم الخبراء بموقع «cloud wards» طرق فعالة لاستعادة البيانات بأمن.

إذا كنت تتساءل عن كيفية استرداد البيانات من هاتفك الذكي المكسور ونقلها إلى جهاز جديد، فإليك ثلاث طرق يمكنك تجربتها:

الطريقة الأولى:

استخدم Google Backup أو iCloud لنقل جميع بياناتك إلى جهاز آخر، حيث أن أجهزة Android أو iPhone، يأتي مع ميزة مخصصة للنسخ الاحتياطي والتي عادة ما يتم تمكينها بمجرد تسجيل الدخول باستخدام حساب Google ،Android، أو Apple ID iPhone.

في حالة تلف شاشة جهازك، يمكنك استخدام نفس حساب Google أو Apple ID لتسجيل الدخول إلى جهاز آخر وسوف يستعيد آخر بيانات النسخ الاحتياطي على الجهاز الجديد تلقائيًا.

ستضمن هذه الطريقة استرداد معظم بياناتك، ومع ذلك، لاحظ أنه إذا قمت مؤخرًا بحفظ شيء ما على هاتفك مثل جهة اتصال أو صورة أو ما إلى ذلك، فهناك احتمال ألا يتم استعادتها.

الطريقة الثانية:

استخدم موقع Google Takeout و iCloud لتنزيل بياناتك على جهاز الكمبيوتر، فهناك طريقة أخرى بارزة لتنزيل بياناتك من هاتفك الذكي القديم وهي استخدام Google Takeout لنظام Android وموقع iCloud لنظام iOS.

لنظام Android: افتح takeout.google.com على أي متصفح ويب وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google المرتبط بالجهاز، وهنا يمكنك تحديد البيانات مثل جهات الاتصال والصور والبريد والرسائل وما إلى ذلك التي تريد تنزيلها.

بالنسبة لنظام iOS، قم بتسجيل الدخول إلى حساب iCloud الخاص بك ويمكنك هنا رؤية جميع بياناتك بما في ذلك جهات الاتصال والملاحظات والصور و iCloud Drive وما إلى ذلك.

الطريقة الثالثة:

استخدام الماوس وكابل البيانات لنقل بياناتك، حيث تدعم الهواتف الذكية الحديثة أيضًا شاشات العرض الخارجية السلكية عبر MHL والماوس، ولكن ستحتاج إلى كبل MHL وماوس سلكي لمشاهدة العرض على التلفزيون أو الشاشة واستخدام الماوس للتنقل عبر القائمة ونقل بياناتك.