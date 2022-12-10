نهى طلعت: عملنا تحركات فى مجال حقوق الإنسان يجب أن نفتخر بها

قالت الدكتور نهى طلعت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، أن الدولة المصرية اعتمدت نمطًا جديدًا في آخر 8 سنوات في التعامل مع حقوق الإنسان من خلال التعامل مع احتياجات الإنسان أنها حزمة متكاملة.



وأشارت إلى أن التعامل شمل الحق في المسكن والمياه النظيفة، موضحة أن التجربة شاملة حتى نصل إلى تحسين جودة حياة المواطن ولا تكون طوال الوقت الجهود منعزلة عن بعضها البعض.



وأكدت أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة خطوات غير مسبوقة على مستوى العالم، منها ملف فيروس "سي"، مشددة على أن الحق في الصحة حق أصيل وكان أولوية لدى الدولة في تجربتها في التعامل مع حقوق الإنسان، متابعة: "عملنا تحركات في مجال حقوق الإنسان يجب أن نفتخر بها".