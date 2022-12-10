سميرة سعيد من ستاد الثمامة: أشعر بالفخر كوني مغربية (فيديو)

حرصت النجمة المغربية سميرة سعيد على مؤازرة منتخب بلادها اليوم السبت، في مباراة المنتخب المغربي والمنتخب البرتغالي ومشاهدتها من الاستاد أثناء تواجدها بقطر والتي أقيمت على ملعب الثمامة وانتهت بفوز المغرب بهدف نظيف وتأهله إلى دور النصف النهائي في بطولة كأس العالم قطر 2022.

والتقط سميرة سعيد عدد من الصور والفيديوهات من داخل الاستاد أثناء الاحتفال بفوز منتخب المغرب ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو لها من داخل استاد الثمامة وعلقت عليه قائلة: “الحلم أصبح حقيقة، انتصار تاريخي عظيم”.

وأضافت: “أشعر بالفخر كوني مغربية، عربية، تنتمي لهذا الوطن الكبير.. ودائماً الرياضة والفن توحد القلوب والشعوب. برافو أسود الأطلس”.

وانتصر منتخب المغرب على نظيره البرتغال بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت في إطار لقاءات ربع نهائي كأس العالم 2022.

وسيضرب منتخب المغرب في نصف النهائي موعدًا مع الفائز من مواجهة فرنسا وإنجلترا اليوم.