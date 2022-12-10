السبت 10 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إبراهيم أبوذكرى رئيسًا لاتحاد المنتجين العرب وسامى الشريف نائبًا

إدارة اتحاد المنتجين
إدارة اتحاد المنتجين

اختار مجلس إدارة اتحاد المنتجين العرب في اجتماعه بعد ظهر اليوم السبت 10 ديسمبر 2022، إبراهيم أبوذكري رئيسًا للاتحاد في دورة جديدة له، ومحمود بكري عضو مجلس الشيوخ، أمينًا عامًا للاتحاد.

كما اختار كلًا من الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة ، نائبًا لرئيس الاتحاد، والدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، أمينًا للصندوق، والدكتورة سامية فتحي بيبرس أمينًا عامًا مساعدًا.

حيث تم خلال الاجتماع الذى حضره كل من، الدكتورة سامية فتحي بيبرس، بالجامعة العربية، والإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، والمنتج كريم إبراهيم أبوذكري، بحث تفعيل أنشطة اتحاد المنتجين العرب خلال الفترة المقبلة، والذي من المنتظر أن يبدأ فعالياته بسلسلة من الندوات عن دور الفن والدراما والإعلام في تعميق الوعي وتعزيز الهوية الوطنية. 

watch it ابراهيم ابو ذكري اتحاد المنتجين العرب النجم محمد الشرنوبي الفنانة حنان سليمان

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