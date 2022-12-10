السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جنات تهنئ المغرب لتأهلها لنصف نهائى كأس العالم: مبروك الإنجاز التاريخى (فيديو)

جنات
جنات

هنأت النجمة المغربية جنات منتخبها الوطني لتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 وذلك بعد فوزهم على منتخب البرتغال في مباراة اليوم بهدف دون رد.

ونشرت جنات عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” مقطع فيديو وهي تغني وتهنئ منتخب المغرب بالفوز وعلقت قائلة: “الحمد لله على هذا الفوز الكبير للمنتخب المغربي مبروك لكل مغربي وكل عربي على هذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق”.

وانتصر منتخب المغرب على نظيره البرتغال بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت في إطار لقاءات ربع نهائي كأس العالم 2022.

وسيضرب منتخب المغرب في نصف النهائي موعدًا مع الفائز من مواجهة فرنسا وإنجلترا اليوم.

النجمة المغربية جنات جنات نصف نهائي كأس العالم كأس العالم كاس العالم قطر 2022 منتخب البرتغال

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حق المتهم

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