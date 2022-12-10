السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

خبراء: مصر أعادت صياغة حقوق الإنسان لتشمل العدالة الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

احتفلت مصر، السبت، باليوم العالمى لحقوق الإنسان، الموافق ١٠ ديسمبر من كل عام.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن «الكرامة والحرية والعدالة للجميع» هو شعار العام الذى أطلقته الأمم المتحدة احتفالًا بالذكرى السنوية الـ٧٤ لاعتماد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز ملف حقوق الإنسان منذ القدم، خاصة أنها من المشاركين فى صياغة الإعلان العالمى، وصدقت على المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشأن، ولا تزال تقدم إسهامات وصياغات تتناسب مع الأولويات الوطنية والاحتياجات الرئيسية للمجتمع. 

وتابع: «الإرادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى تقوم على تبنى مفهوم إنسانى أوسع وأشمل من خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، تماشيًا مع أهداف ومبادئ «الجمهورية الجديدة».

وتمنَّى فى هذا العام أن يعمل الجميع للحفاظ على كوكب الأرض وتنفيذ توصيات مؤتمر المناخ «كوب ٢٧» باعتبار أن الحق فى الحياة هو أهم حق فى حقوق الإنسان، ودون الحفاظ على الأرض فلن توجد حياة. من جانبه، قال علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن مصر اتخذت خطوات مهمة خلال العامين الأخيرين لتعزيز التقدم فى مجال حقوق الإنسان، حيث انتقلت من وضع قضية حقوق الإنسان على أجندة العمل كما جرى منذ خريف ٢٠١٧ إلى قمة أجندة العمل الوطنى فى ٢٠٢١.

وأضاف أن مصر حققت التقدم الحالى فى سياق مواجهة تحديات كبرى يتقدمها الاضطراب الإقليمى الخطير وتهديدات الإرهاب ووسط أزمات اقتصادية إقليمية وعالمية متتابعة، ما يؤهلها لقيادة التحول نحو تعزيز حقوق الإنسان كنموذج إقليمى لتحولات إيجابية.

وأوضح أن المنظمة تنظر بعين التقدير إلى إطلاق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر ٢٠٢١، ووقف تمديد حالة الطوارئ فى أكتوبر ٢٠٢١، وإطلاق الحوار الوطنى وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى فى أبريل ٢٠٢٢.

وأشار «شلبى» الذى شغل عضوية اللجنة الوطنية المصرية للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بين عامى ٢٠١٧ و٢٠٢٠، إلى تقدير المنظمة للتقدم المصرى المحرز فى مجال حرية المجتمع المدنى منذ إقرار القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ لتنظيم العمل الأهلى.

وأشاد بتعديل قانون النقابات العمالية فى ٢٠١٩، والقرار الجمهورى الخاص بمعالجة ملف السجناء فى يناير ٢٠١٨ والذى أسهم فى تخفيف التكدسات فى السجون ومراكز الاحتجاز، وغيرها من الخطوات التى شكلت تحولًا إيجابيًا مهمًا على صعيد تعزيز حقوق الإنسان.

ووصف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بأنها ثورة كبرى لما لها من أهمية فى تحقيق مفهوم الإدماج الاجتماعى وترسيخ المواطنة وإنهاء ميراث المظالم ومعالجة آثار تركة التهميش والإقصاء التى عانتها مناطق الريف والأطراف لنحو ٤٠ عامًا.

ودعا إلى الإسراع بإصدار مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية على نحو يعالج إشكاليات الحبس الاحتياطى ويقوى ضمانات المحاكمة العادلة.

من جانبه، قال ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدولة اتخذت خطوات جيدة فى ملف تعزيز حقوق الإنسان، سواء من خلال إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أو وقف العمل بحالة الطوارئ، وإطلاق مبادرة العفو الرئاسى والحوار الوطنى. وأضاف لـ«الدستور»، بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان، أنه بالإضافة لذلك استمرت الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تستهدف تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كمشروع حياة كريمة، وبرنامج التأمين الصحى الشامل، وبرنامج الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات وإنشاء المدن الجديدة والتجمعات الزراعية الكبيرة.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

"أنهى حياته".. النيابة تباشر تحقيقاتها في العثور على جثة سوداني بمصر القديمة

خبير مصرفى: قانون البنك المركزى يضمن سرية الحسابات

ضمن «البرنامج التثقيفي للأطفال».. «الأوقاف» تعقد ورشة تفاعلية بمسجد المصلحة بالإسكندرية

عارضين للذهب: معرض «نيبو» يشهد منافسة قوية بين كبرى الشركات

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي الإلكترونية 2023

مستفيدون من «مودة»: اكتسبنا معارف مهمة لأسرة مستقرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة