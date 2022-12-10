خبراء: مصر أعادت صياغة حقوق الإنسان لتشمل العدالة الاقتصادية والاجتماعية

احتفلت مصر، السبت، باليوم العالمى لحقوق الإنسان، الموافق ١٠ ديسمبر من كل عام.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن «الكرامة والحرية والعدالة للجميع» هو شعار العام الذى أطلقته الأمم المتحدة احتفالًا بالذكرى السنوية الـ٧٤ لاعتماد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز ملف حقوق الإنسان منذ القدم، خاصة أنها من المشاركين فى صياغة الإعلان العالمى، وصدقت على المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشأن، ولا تزال تقدم إسهامات وصياغات تتناسب مع الأولويات الوطنية والاحتياجات الرئيسية للمجتمع.

وتابع: «الإرادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى تقوم على تبنى مفهوم إنسانى أوسع وأشمل من خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، تماشيًا مع أهداف ومبادئ «الجمهورية الجديدة».

وتمنَّى فى هذا العام أن يعمل الجميع للحفاظ على كوكب الأرض وتنفيذ توصيات مؤتمر المناخ «كوب ٢٧» باعتبار أن الحق فى الحياة هو أهم حق فى حقوق الإنسان، ودون الحفاظ على الأرض فلن توجد حياة. من جانبه، قال علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن مصر اتخذت خطوات مهمة خلال العامين الأخيرين لتعزيز التقدم فى مجال حقوق الإنسان، حيث انتقلت من وضع قضية حقوق الإنسان على أجندة العمل كما جرى منذ خريف ٢٠١٧ إلى قمة أجندة العمل الوطنى فى ٢٠٢١.

وأضاف أن مصر حققت التقدم الحالى فى سياق مواجهة تحديات كبرى يتقدمها الاضطراب الإقليمى الخطير وتهديدات الإرهاب ووسط أزمات اقتصادية إقليمية وعالمية متتابعة، ما يؤهلها لقيادة التحول نحو تعزيز حقوق الإنسان كنموذج إقليمى لتحولات إيجابية.

وأوضح أن المنظمة تنظر بعين التقدير إلى إطلاق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر ٢٠٢١، ووقف تمديد حالة الطوارئ فى أكتوبر ٢٠٢١، وإطلاق الحوار الوطنى وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى فى أبريل ٢٠٢٢.

وأشار «شلبى» الذى شغل عضوية اللجنة الوطنية المصرية للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بين عامى ٢٠١٧ و٢٠٢٠، إلى تقدير المنظمة للتقدم المصرى المحرز فى مجال حرية المجتمع المدنى منذ إقرار القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ لتنظيم العمل الأهلى.

وأشاد بتعديل قانون النقابات العمالية فى ٢٠١٩، والقرار الجمهورى الخاص بمعالجة ملف السجناء فى يناير ٢٠١٨ والذى أسهم فى تخفيف التكدسات فى السجون ومراكز الاحتجاز، وغيرها من الخطوات التى شكلت تحولًا إيجابيًا مهمًا على صعيد تعزيز حقوق الإنسان.

ووصف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بأنها ثورة كبرى لما لها من أهمية فى تحقيق مفهوم الإدماج الاجتماعى وترسيخ المواطنة وإنهاء ميراث المظالم ومعالجة آثار تركة التهميش والإقصاء التى عانتها مناطق الريف والأطراف لنحو ٤٠ عامًا.

ودعا إلى الإسراع بإصدار مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية على نحو يعالج إشكاليات الحبس الاحتياطى ويقوى ضمانات المحاكمة العادلة.

من جانبه، قال ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدولة اتخذت خطوات جيدة فى ملف تعزيز حقوق الإنسان، سواء من خلال إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أو وقف العمل بحالة الطوارئ، وإطلاق مبادرة العفو الرئاسى والحوار الوطنى. وأضاف لـ«الدستور»، بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان، أنه بالإضافة لذلك استمرت الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تستهدف تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كمشروع حياة كريمة، وبرنامج التأمين الصحى الشامل، وبرنامج الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات وإنشاء المدن الجديدة والتجمعات الزراعية الكبيرة.