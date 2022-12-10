مستفيدون من «مودة»: اكتسبنا معارف مهمة لأسرة مستقرة

بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، أطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

تستهدف المبادرة توعية المقبلين على الزواج وإكسابهم الخبرات والمعارف التى تمكنهم من بناء كيان أسرى مستقر والحفاظ عليه، كما تتطرق الجلسات إلى بعض المهارات الواجب توافرها لنجاح العلاقة الزوجية وتنشئة جيل واعٍ وسوى.

إيمان أحمد: بددت مخاوفى تجاه مسئوليات الزواج

قالت إيمان أحمد، إحدى المستفيدات من «مودة»، إنها كانت تستعد لمرحلة الزواج وكانت لديها مخاوف من المسئولية وما يترتب عليها من صعاب قد تعانى منها.

وأضافت: «بالصدفة شاهدت منشورًا لإحدى صديقاتى على مواقع التواصل الاجتماعى يتمحور حول فكرة دورة (مودة) للفتيات والشباب المقبلين على الزواج فتحمست لأخذ هذه الخطوة والتسجيل فيها».

وعبّرت عن إعجابها بالأسلوب المبسط، والمعلومات التى تضمنتها الدورة وطريقة المحاضرين الشيقة ما دفعها لاستكمال جميع المحاضرات والحصول على الشهادة الخاصة بإكمال الدورة. وتابعت: «الموضوعات التى تضمنتها الدورة غاية فى الأهمية، فمن تلك الموضوعات توضيح المسئولية التى تقع على عاتق الزوجين وأهمية الشراكة التى تساعد كلاها فى تحملها، والقيام بها على أفضل وجه».

واستطردت: «يسبق ذلك كيفية اختيار شريك العمر المناسب وتوافر مواصفات معينة للشخص ليكون مسئولًا وناضجًا وقادرًا على إدارة شئون البيت وأن يكون سويًا نفسيًا، ولديه صلة بالله وأن يكون حسن الخلق، كذلك طرق إدارة المنزل اقتصاديًا والتعرف على العديد من الإرشادات المهمة فى العلاقة الزوجية».

وأشارت إلى أن المحاضرات تضمنت فكرة عرض الأخطاء الزوجية التى وقع فيها الأزواج من قبل وأدت إلى الانفصال وكيفية تفادى تلك الأمور، ومن أهم مسببات الخلاف تدخل طرف ثالث بين الزوجين حتى لو بغرض الإصلاح، والدرس المستفاد من ذلك هو حل الخلافات الزوجية بين الزوج وزوجته فقط.

واختتمت إيمان بتوجيه رسالة شكر للقائمين على المشروع واصفة إياه بالمفيد والمهم لكل المقبلين على الزواج، وأن الدورة أسهمت فى تقليل خوفها من خطوة الزواج ووسعت مداركها نحوها.

منار ياسر: نحتاج إلى مد وقت المحاضرات لتزيد الفائدة

اعتبرت منار ياسر أن دورة «مودة» من أفضل الدورات التى حصلت عليها، وأكثرها مصداقية، خاصة أنها برعاية الدولة، مؤكدة: «استفدت الكثير، وأطالب المسئولين بزيادة وقت الدورة، لأننى لاحظت أن الوقت قصير». وأضافت «منار»: «زيادة الوقت ستسمح بمناقشة موضوعات أكثر بشكل أعمق، وذلك سيحقق فائدة أكبر للمقبلين على الزواج، وسيسهم فى ترسيخ المفاهيم والوصول إلى اتفاق بين الزوجين يكون لائحة لتنظيم أمور حياتهما وبيتهما». وتابعت: «الدورة مهمة ولا بد من تطويرها وزيادة وقت المحاضرات وإدخال أمثلة ونماذج من الحياة العملية والعامة للتوضيح، دون التركيز فقط على الفنانين والمشاهير، وذلك لاختلاف طبيعة الخلاف والمشاكل بين الأزواج مع اختلاف الطبقات الاجتماعية».

ونجح المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» فى تنفيذ تدريبات مباشرة لما يقرب من ٣٧٥ ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى وصول منصته الرقمية إلى ٤.٥ مليون مواطن مصرى.

نور محمد: تُعلمنا تربية الأطفال جيدًا

كشفت نور محمد عن أن الفضول دفعها لحضور دورة «مودة»، ولم تندم على ذلك، إذ استفادت وحصلت على خبرات كثيرة فى مواضيع مهمة.

وأوضحت «نور»: «تتعامل الدورة مع الزواج بطريقة علمية، وتقدم معلومات مهمة وموثوقة لكل المقبلين على الزواج، لكى يعيشوا حياة سعيدة».

وتابعت: «الدورة تتحدث بتفصيل عن كل مراحل الزواج والإنجاب، وطريقة التربية الصحيحة للأبناء، والأسئلة التى يجب على الزوجين التوقف عندها قليلًا قبل اتخاذ قرار الإنجاب».

وأضافت: «علمتنا الدورة كيف نقدم جيلًا قويًا للمجتمع، جيلًا واثقًا من نفسه يحترم العادات والتقاليد ومنفتحًا على الثقافات المختلفة»، متمنية أن تتكرر مثل هذه الدورات التى تحقق استفادة كبيرة للشباب.

أميرة محمد: تمنح خبرات مهمة لتصحيح المفاهيم المغلوطة

أكدت أميرة محمد أن دورة «مودة» مفيدة للجميع، سواء للمتزوجين أو غير المتزوجين، فهى توضح الكثير من الأمور، مثل كيفية حل المشكلات الأسرية والحقوق والواجبات وتصحح المفاهيم.

ونصحت «أميرة» جميع الشباب والفتيات بحضور الدورة: «لن تأخذ الكثير من الوقت، وستمنحكم فوائد كبيرة وخبرات مهمة».

وأضافت: «للأسف، لا يعرف أزواج وزوجات كثيرون حاليًا أدوارهم فى الحياة الزوجية، لذا تحدث المشكلات وتتكرر وتتعقد الأمور، بسبب تقصير أحد الأطراف فى الواجبات أو عدم معرفته حقوقه، والدورة تحل هذه المشكلة وتوضح كيف حثنا ديننا الحنيف على المودة والرحمة والمعاملة الحسنة».

وتابعت: «كما لم تغفل المحاضرات جانب الفحص الطبى قبل الزواج، وتتطرق لقضية تنظيم النسل، وتقدم الإرشادات الصحية والأسرية».

وأشارت إلى إتاحة الدورة «أونلاين» ليستفيد منها المزيد من الشباب والفتيات، دون الحاجة إلى الذهاب للمركز لحضور المحاضرات، وذلك يساعد الناس على اختيار الوقت المناسب لحضور الدورة بكل سهولة والحصول على الشهادة كذلك.

أسماء النجار: ضرورية لتجنب تفاقم الخلافات الأسرية

ذكرت أسماء النجار، من محافظة الشرقية، أنها مهتمة بكيفية إدارة العلاقات الاجتماعية سواء كان زواجًا أو صداقة أو أى ترابط، وبمجرد علمها بدورة تخص العلاقات الزوجية وتأهيل المقبلين على الزواج، لم تتردد فى حضورها، واصفة «مودة» بأنها من أفضل الدورات التى استفادت منها. وأضافت أن تدريبات «مودة» من أهم المشروعات التى نفذتها الدولة متمثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لدورها المهم فى تجنب تفاقم المشكلات والخلافات الأسرية، خاصة بين المتزوجين حديثًا. وتابعت: «التدريبات مهمة فى ظل ما نشاهده خلال الفترة الحالية من كثرة المشكلات بين الأزواج وفشل علاقات زوجية فى غضون أشهر قليلة من الزواج، وفى بعض الأحيان أيام قليلة، فضلًا عن كون الدورة مجانية وبشهادة معتمدة».

واستطردت: «تشمل التدريبات كل ما له صلة بالعلاقة بين الزوجين، والحفاظ على الأسرة، لتقليص نسب الطلاق، فهو أمر مهم للغاية، وأنصح المقبلين على الزواج بالاستفادة من التدريبات والفعاليات».

وأشارت إلى أن الدورة تستهدف التوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، وتثقيف الشباب المقبل على الزواج، من خلال عرض نماذج ناجحة فى الحياة العملية والأسرية. وأوضحت أن التدريبات تشمل التأهيل النفسى والاجتماعى والشرعى وبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسئولية، كذلك تعرفت من الدورة على الجوانب الاجتماعية الواجب مراعاتها لبناء علاقة زوجية وأسرية ناجحة، ابتداءً من اختيار شريك الحياة، وأسس التواصل والتفاهم بين الزوجين، وأيضًا الاحتياجات العاطفية للزوجين، وتصحيح بعض المفاهيم والأفكار الاجتماعية المتعلقة بالزواج والإنجاب.

وأضافت أن الدورة استهدفت أيضًا التعريف والتوعية بأهمية الفحوصات الطبية الواجب تطبيقها قبل الزواج، وأهم الحلول الصحية لتنظيم الأسرة.

كما تعلمت منها الأركان والشروط والحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، وهى أمور لو علمها كلا الطرفين قبل الدخول فى غمار الزواج لساعدتهما على فهم الكثير من الأمور وضمان الاستقرار الأسرى وحسن تربية الأبناء مستقبليًا بصورة صحيحة.