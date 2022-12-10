هاني سلامة ورامز جلال يهنئان المنتخب المغربي لتأهله لنصف نهائي كأس العالم

حرص كل من النجمين هاني سلامة ورامز جلال على تهنئة المنتخب المغربي لكرة القدم بعد الفوز على منتخب البرتغال في منافسة ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

ونشر هاني سلامة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” صور للاعبي المنتخب المغربي وعلق عليها قائلا: “فعلوها الأسود وفاضل خطوة واحدة للنهائي يلا يا أبطال هانت.. مبروك مبروك للكرة المغربية والعربية إنجاز كبير وعظيم”.

فيما نشر رامز جلال أيضًا عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” صور للاعبي المنتخب المغربي وعلق عليها قائلا: “فرحه العرب ملهاش حدود بعد ما عملوها الأسود.. ارجعوا بالكاس وحطموا كل السدود”.

وانتصر منتخب المغرب على نظيره البرتغال بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت في إطار لقاءات ربع نهائي كأس العالم 2022.

وسيضرب منتخب المغرب في نصف النهائي موعدًا مع الفائز من مواجهة فرنسا وإنجلترا اليوم.