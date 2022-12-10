السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رونالدو يدخل فى نوبة بكاء هستيرية بعد الإقصاء من كأس العالم (فيديو)

رونالدو يبكي
رونالدو يبكي

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نوبة بكاء هستيرية بعد إقصاء منتخب بلاده من بطولة كأس العالم عقب الخسارة أمام المغرب في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتعرض منتخب البرتغال للخسارة أمام المغرب بهدف دون رد سجله يوسف النصيري في الدقيقة 42 من ضربة رأسية قوية بالشوط الأول.

وعقب إطلاق صافرة النهاية، انفجر كريستيانو رونالدو قائد البرتغال في البكاء وخرج من أرض الملعب نحو غرفة تبديل الملابس.

وكان رونالدو قد بدأ المباراة على مقاعد البدلاء، وشارك كبديل في الشوط الثاني وحتى نهاية المباراة.

وبهذا الانتصار يصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي المونديال، لينتظر الفائز بين إنجلترا وفرنسا مساء الليلة.

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