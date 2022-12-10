رونالدو يدخل فى نوبة بكاء هستيرية بعد الإقصاء من كأس العالم (فيديو)

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نوبة بكاء هستيرية بعد إقصاء منتخب بلاده من بطولة كأس العالم عقب الخسارة أمام المغرب في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتعرض منتخب البرتغال للخسارة أمام المغرب بهدف دون رد سجله يوسف النصيري في الدقيقة 42 من ضربة رأسية قوية بالشوط الأول.

وعقب إطلاق صافرة النهاية، انفجر كريستيانو رونالدو قائد البرتغال في البكاء وخرج من أرض الملعب نحو غرفة تبديل الملابس.

وكان رونالدو قد بدأ المباراة على مقاعد البدلاء، وشارك كبديل في الشوط الثاني وحتى نهاية المباراة.

وبهذا الانتصار يصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي المونديال، لينتظر الفائز بين إنجلترا وفرنسا مساء الليلة.