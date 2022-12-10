السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ناقد رياضي: فوز المغرب «فتح كروي» وتاريخ جديد لأفريقيا والعرب

المغرب
المغرب

علق الناقد الرياضي، عبدالعزيز أبو حمر، من الدوحة، على فوز المنتخب المغربي علي المنتخب البرتغالي في مونديال قطر 2022.


وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إنه لأول مرة في التاريخ منتخب المغرب يتأهل إلى الدور النصف النهائي من مونديال كأس العالم 2022.


وأضاف: "أجواء لا تصدق، وتأهل المغرب تاريخاً جديداً بالنسبة لأفريقيا والعرب بدون مبالغة، فتح كروي كبير، كأس عالم الاستحقاقات، والمغرب تستعد من 10 سنوات، مبروك للمغرب".


وتابع: "هناك دعم كبير لمنتخب المغرب في مونديال العرب، والعرب كلهم سعداء، أخيراً بعد 72 سنة لأول مرة منتخب عربي يصل كممثل للكرة الأفريقية، هذا فوز تاريخي وإنجاز تاريخي".


وأشار إلى أن مفاجآت في مونديال قطر 2022 من خروج البرازيل وصعود كرواتيا، موضحاً أن المنتخب المغربي يعمل لأول مرة بمنهجية ككتلة واحدة، وقد يرى البعض عدم وجود نجم في المغرب رغم أنها الفريق كله نجوم.

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