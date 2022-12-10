وائل جسار يهنئ المنتخب المغربي وتأهله لنصف نهائي كأس العالم (فيديو)

حرص النجم اللبناني وائل جسار على تهنئة المنتخب المغربي لكرة القدم بعد الفوز على المنتخب البرتغالي في منافسة ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

ونشر وائل جسار مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” ظهر فيه وهو يوجه التحية والتهنئة للشعب المغربي ولاعبين منتخبهم الوطني بعد فوزهم التاريخي على منتخب البرتغال بهدف نظيف في إطار لقاءات ربع نهائي كأس العالم 2022.

وانتصر منتخب المغرب على نظيره البرتغال بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت في إطار لقاءات ربع نهائي كأس العالم 2022.

وسيضرب منتخب المغرب في نصف النهائي موعدًا مع الفائز من مواجهة فرنسا وإنجلترا اليوم.