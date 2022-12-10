لا يفوتك هذا المساء| افتتاح 3 محطات جديدة بقطار العاصمة.. «عامر» مستشارًا لوزير الصحة

تنوعت أخبار هذا المساء ما بين أخبار خاصة بالنقل وأخرى تعليمية، في هذا السياق تنشر الدستور أبرز أخبار هذا المساء

الشركة الفرنسية «RATP»: افتتاح 3 محطات جديدة بقطار العاصمة غدًا

أعلنت شركة "آر. أيه. تي. بي" ديف للنقل كايرو الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة (مشروع القطار الكهربائي الخفيف) عن افتتاح ثلاث محطات جديدة بقطار العاصمة وهي: الروبيكي، حدائق العاصمة ومطار العاصمة، طبقًا لتوجيهات وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

تأتي هذه الخطوة من أجل تقديم تجربة تنقل سهلة للركاب باستخدام الطاقة النظيفة وتشجيع الكثير من المواطنين على استخدام وسائل المواصلات، حيث يمثل قطار العاصمة نقلة نوعية في قطاع المواصلات بمصر.



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سميح عامر مستشارًا لوزير الصحة في ملف السياحة الصحية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا، بتكليف الدكتور سميح أحمد عبدالرحمن عامر، الأستاذ المتفرغ في جراحة القلب والصدر بكلية طب قصر العيني، للعمل مستشارًا للوزير في ملف السياحة الصحية.

جاء ذلك بناءً على القرارات الصادرة عن الاجتماع الذي عُقِدَ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 27 نوفمبر 2022، والخاص بالسياحة الصحية.



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تطورات الحالة الصحية لطالب العبور أحمد خالد.. ومدرسته تلغى حفل الكريسماس

كشفت مصادر مُقربة من الطالب أحمد خالد، طالب العبور الذي أثار ضجة على منصات السوشيال ميديا بسبب تحدى التيك توك والذي أصيب بسببه بـ"الشلل"، عن أن حالته في تحسن.

وأضافت المصادر أن كل ما يقال عن وفاته غير صحيح وحالته الصحية تتحسن كل يوم، مؤكدة أن أسرته ترفض الحديث في الإعلام أو الصحافة وكل ما يرجونه فقط هو الدعاء لابنهم.



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مصادر بـ«التعليم» تكشف تفاصيل الأسئلة المقالية في المواد الأدبية للثانوية العامة

ردت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تساؤلات أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن الأسئلة المقالية في المواد الأدبية، قائلة: الأسئلة المقالية في المواد الأدبية ستكون عبارة عن عبارات أو جمل منسوبة للفلاسفة.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"الدستور": سوف يكون مطلوبا من الطالب أن يطبق بمثال أو يعقب عليها بطريقته، سواء فلسفة أو علم نفس أو منطق أو تاريخ أو جغرافيا.

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