السبت 10 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| افتتاح 3 محطات جديدة بقطار العاصمة.. «عامر» مستشارًا لوزير الصحة

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

تنوعت أخبار هذا المساء ما بين أخبار خاصة بالنقل وأخرى تعليمية، في هذا السياق تنشر الدستور أبرز أخبار هذا المساء

الشركة الفرنسية «RATP»: افتتاح 3 محطات جديدة بقطار العاصمة غدًا

أعلنت شركة "آر. أيه. تي. بي" ديف للنقل كايرو الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة (مشروع القطار الكهربائي الخفيف) عن افتتاح ثلاث محطات جديدة بقطار العاصمة وهي: الروبيكي، حدائق العاصمة ومطار العاصمة، طبقًا لتوجيهات وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

تأتي هذه الخطوة من أجل تقديم تجربة تنقل سهلة للركاب باستخدام الطاقة النظيفة وتشجيع الكثير من المواطنين على استخدام وسائل المواصلات، حيث يمثل قطار العاصمة نقلة نوعية في قطاع المواصلات بمصر.


لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4253352

سميح عامر مستشارًا لوزير الصحة في ملف السياحة الصحية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا، بتكليف الدكتور سميح أحمد عبدالرحمن عامر، الأستاذ المتفرغ في جراحة القلب والصدر بكلية طب قصر العيني، للعمل مستشارًا للوزير في ملف السياحة الصحية.

جاء ذلك بناءً على القرارات الصادرة عن الاجتماع الذي عُقِدَ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس  الوزراء بتاريخ 27 نوفمبر 2022، والخاص بالسياحة الصحية. 


لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4253261

تطورات الحالة الصحية لطالب العبور أحمد خالد.. ومدرسته تلغى حفل الكريسماس

كشفت مصادر مُقربة من الطالب أحمد خالد، طالب العبور الذي أثار ضجة على منصات السوشيال ميديا بسبب تحدى التيك توك والذي أصيب بسببه بـ"الشلل"، عن أن حالته في تحسن.

وأضافت المصادر أن كل ما يقال عن وفاته غير صحيح وحالته الصحية تتحسن كل يوم، مؤكدة أن أسرته ترفض الحديث في الإعلام أو الصحافة وكل ما يرجونه فقط هو الدعاء لابنهم.


لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4253296

مصادر بـ«التعليم» تكشف تفاصيل الأسئلة المقالية في المواد الأدبية للثانوية العامة

ردت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تساؤلات أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن الأسئلة المقالية في المواد الأدبية، قائلة: الأسئلة المقالية في المواد الأدبية ستكون عبارة عن عبارات أو جمل منسوبة للفلاسفة.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"الدستور": سوف يكون مطلوبا من الطالب أن يطبق بمثال أو يعقب عليها بطريقته، سواء فلسفة أو علم نفس أو منطق أو تاريخ أو جغرافيا. 

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4253224

استخدام الطاقة النظيفة استخدام الطاقة الهيئة القومية للأنفاق الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

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