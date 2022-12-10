السبت 10 ديسمبر 2022
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استشارى تربوى: المجتمعات المتقدمة تضخ استثمارات كبيرة لتأهيل الآباء

جريدة الدستور

قال محمد أبوشرخ مختص في الاستشارات التربوية، إنه يجب تجهيز أولياء الأمور للتعامل مع تحديات التربية المختلفة، لافتًا إلى أن إعداد أولياء الأمور للتربية كان عملية مستمرة على مدار تاريخ الإنسان، من خلال نقل الخبرات من جيل لجيل.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: "أي أب جديد وأم جديدة يخضع لعملية تدريب على قيامه بأدواره من خلال احتكاكه بوالديه واجداده، لكن مع التطور واختفاء شكل الأسرة الكبيرة، أصبح هناك احتياج أكبر لتدريب الأولياء على التعامل مع تحديات التربية، خاصة مع وجود أجيال لديها فهم آخر للعالم، وطريقة مختلفة للتغيرات وما يحدث حولها".

 

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وأكد أن فكرة التربية الوالدية، أصبحت ضرورة، وأن يتم إمداد الأولياء بالمهارات والمعارف اللازمة لتربية الأجيال الجديدة، وهو شىء أساسي تركز عليها المجتمعات المتقدمة وتعطي استثمارات كبيرة، وتركز على تنظيم البرامج لسد الفجوة بين الأشياء الموجودة وما عليه من التفكير والتحديات.

استثمارات المجتمعات المتقدمة تأهيل الآباء استشاري تربوي أولياء الأمور

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