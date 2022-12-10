السبت 10 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أسس شركات».. سقوط المتهم بمحاولة غسل 15 مليون جنيه

حبس
حبس

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية.

وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 15 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية، لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

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