سقوط المتهم بالترويج لبيع أدوية مُهربة «أون لاين»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطل أنشأ صفحة على "فيسبوك"، روج من خلالها لبيع عقاقير مجهولة المصدر، بهدف تحقيق مكاسب مادية كبيرة.

وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيام أحد الأشخاص، بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للترويج لبيع أدوية وعقاقير مجهولة المصدر، ومحظور تداولها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، تم استهدافه وضبطه، وتبين أنه مندوب ومسئول عن مكتب ومخزن بدائرة قسم شرطة الزاوية، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعثر بحوزته على 613 عبوة متنوعة لأدوية وعقاقير منشطة جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه، وعرضها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص "جارِ تحديده وضبطه".