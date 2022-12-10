السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تكريم رموز المبادرات الشعبية والمجتمعية بمؤتمر كلية الإعلام الجامعة الحديثة

جريدة الدستور

تكرم إدارة كلية الاعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات رموزا ساطعة ومؤثرة بمجال العمل المجتمعي والمباريات الشعبية والمجتمعية في الحلقة النقاشية الثانية بمؤتمرها العلمي السادس، والذي ترأسها د. مني الحديدي أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة ود. ولاء يحيي الاستاذ المساعد بكلية اللإعلام الجامعة الحديثة مقررا للجلسة.

سيعقد في الفترة من ١٩ إلى ٢٠ ديسمبر الجاري وتتمثل تلك الرموز في د. دينا الهلالي عضو لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ و د. فتحي المزين صاحب مؤسسة حلقة وصل وأ. احمد حمزة رئيس مجلس أمناء مؤسسة ديارنا وأ. عبد الله الحجاوي مؤسسة جمعية حماية البيئة بشمال سيناء و أ. شنودة عادل صاحب و مؤسس مبادرة الصخرة و أ. عمرو الديب صاحب ومؤسس مبادرة شجرها وأ. ادخل سعد الله العبادي صاحب و مؤسس جمعية نور علي نور بحلايب وشلاتين وذلك بمقر كلية الاعلام الجامعة الحديثة للتكنولوجيا و المعلومات MTI بالهضبة الوسطي بالمقطم بالقاهرة.

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