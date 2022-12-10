وزير الشباب والرياضة يشهد حفل انطلاق بطولة العالم للاسكواش 2022 فى نادى مدينتى.. ويؤكد: «نشكر مؤسسة هشام طلعت مصطفى على دعمهم المستمر للقطاع الرياضى»

عمر هشام: "نطمح أن تكون أندية المجموعة ملتقى دائم للبطولات العالمية"

شهد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، حفل بطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات 2022، التي تستمر بنادي مدينتي حتى 16 ديسمبر الجاري، ويشارك فيها 17 منتخبا، هي الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وإنجلترا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وهونج كونج، وكندا، وأستراليا، وماليزيا، وأستراليا، وسويسرا، وأوكرانيا، واسكتلندا، وويلز، وجنوب إفريقيا، بجانب الدولة المضيفة مصر.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، أن مصر- فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية- أصبحت مقصدًا دوليًا لاستضافة كبرى البطولات بفضل المزايا العديدة التى تتمتع بها المنشآت والبنية الرياضية التحتية، والتى أبهرت العالم أجمع فى مختلف المحافل العالمية التى أقيمت على أرضها. وتوجه الوزير بالشكر لمؤسسة هشام طلعت مصطفى على دعمهم المستمر للقطاع الرياضي والشبابي في مصر، من خلال تنظيم هذه البطولة التي تدل علي التعاون المثمر بين القطاعين الخاص والحكومي، مشيدًا بالمستوي المتميز الذي يظهر به نادي مدينتي من ملاعب رياضية على أعلى مستوى.

من جانبه، قال عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، أن استضافة نادي مدينتي لبطولة العالم للاسكواش 2022، يعد ثاني حدث رياضي عالمي تستضيفه أندية مجموعة طلعت مصطفى، بعد استضافة بطولة سلسلة الجولة الآسيوية "الآشيان تور"، التي شارك فيها 140 لاعبًا من أكثر من 40 دولة ونقلتها 60 قناة رياضية حول العالم.

وأضاف "طلعت"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن أندية المجموعة لديها طموح أن تصبح ملتقى دائما للبطولات العالمية، في ظل ما تنفرد به من إمكانيات متميزة، مما يسهم في تنشيط السياحة الرياضية في مصر.

وقال ويليام لوي ماري، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش، إن مجمع ملاعب إسكواش مدينتي يعد من أفضل ملاعب الاسكواش في العالم، موجهًا الشكر لمجموعة طلعت مصطفى على ما تقدمه من دعم لاستضافة بطولة كأس العالم للاسكواش لفرق السيدات 2022، وتوفير كل التجهيزات اللازمة للخروج بالبطولة بشكل مثالي.

من جانبه ، أكد الدكتور/ نادر شعبان، رئيس قطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى، أنه تم تجهيز الملعب الزجاجي الرئيسي للبطولة بسعة أكثر من 1200.

واكد أن مجموعة طلعت مصطفى تحرص على توفير خدمات متكاملة لعملائها، من بينها الخدمات الرياضية، إيمانًا منها بأهمية تشجيع السكان على ممارسة الرياضة، وفي سبيل ذلك أنشأت المجموعة أندية رياضية واجتماعية في مختلف مشروعاتها العمرانية تضاهي الأندية العالمية.