السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود أجهزة «الداخلية» على مستوى الجمهورية خلال أسبوع (فيديو)

الأمن
الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت الجهود خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية")، حيث نجحت في ضبط 88 متهما، وبحوزتهم (32 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 54 قطعة سلاح أبيض).

وأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية، عن ضبط 592 عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة - الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ – القليوبية - السويس - قنا - الشرقية – المنيا - بورسعيد – الإسكندرية – المنوفية – سوهاج - الأقصر – البحر الأحمر – جنوب سيناء – دمياط – مطروح – الإسماعيلية – أسوان – البحيرة – الفيوم – بنى سويف) وبحوزتهم (294 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن عددا من المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

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