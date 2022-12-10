السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الإسماعيلية تتصدى لمحاولة بناء مخالف على مساحة 300 متر بفايد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تصدت الوحدة المحلية لقرية هويس بنطاق مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، اليوم السبت، لحالة تعدي بالبناء بدون ترخيص، عبارة عن بناء على مساحة ٣٠٠ متر تقريبًا بعزبة غزالة الغربية.

وتمت الإزالة الفورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية بضرورة التصدي لكل أشكال التعديات والبناء بدون ترخيص.

وفي سياق متصل تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، أعمال النظافة العامة بنطاق المركز والمدينة حيث قامت إدارة تحسين البيئة بالمدينة برفع مخلفات القمامة من مدخل المدينة، الطريق الرئيسي، التجمعات السكنية، والصناديق الموجودة في أماكن مختلفة وذلك باستخدام سيارة المكبس.

كما تم رفع مخلفات القمامة من مرسى غالي، أبوطعيمة، أبوعمر وفارس، التجمعات السكنية بالسلام، النخلة والانتهاء بمقابر السلام، وفيما يخص الوحدات المحلية التابعة للمركز والمدينة: 

في قرية المحسمة الجديدة، قامت الوحدة المحلية للقرية برفع مخلفات القمامة من طريق نفيشة الكيلانية، المسخوطة، والعبايدة، أما قرية السبع آبار الغربية، فتم رفع مخلفات القمامة من أبوعياد، الجزرين، أبومنصور، وأبوجازية.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية السبع آبار الشرقية برفع مخلفات القمامة من طريق السويس الصحراوي، منطقة العالي، وأبوبخيت.

وفي قرية الواصفية، تم رفع مخلفات القمامة من خلال الجمع السكني بتوابع القرية.

وفي قرية أبوصوير البلد، تم رفع مخلفات القمامة من طريق القاهرة الصحراوي، بالإضافة إلى رفع القمامة والمخلفات بعزبة راش وحملات مكبرة لرفع القمامة والمخلفات في مدينة أبوصوير بالإسماعيلية.

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