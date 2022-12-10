السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زيارة لوفد من جامعة الأزهر للمعامل الرئيسية لإدارة الحرب الكيميائية

جريدة الدستور

نظمت إدارة الحرب الكيميائية زيارة لوفد من كلية الصيدلة بنات بجامعة الأزهر إلى المعامل الرئيسية لإدارة الحرب الكيميائية للتعرف على أحدث الإمكانات والمنظومات فى مجال التحاليل الكيميائية والبيولوجية والقياسات الإشعاعية والبيئية.

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التعاون مع كل الجهات المعنية والمؤسسات التعليمية لتبادل الخبرات فى مختلف المجالات العلمية والبحثية.

وألقى اللواء أ. ح عبدالحميد سيد أحمد مدير الحرب الكيميائية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، كما أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كل أوجه التحديث والتطوير للمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية بما يمكنها من مواكبة التطور العالمى فى المجالات التكنولوجية الحديثة وتنفيذ المهام المكلفة بها على أكمل وجه.

فيما ألقى الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة
على تنظيم تلك الزيارة، مشيدًا بالإمكانات والوسائل والأجهزة الحديثة التى يتم العمل بها بالمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية.

كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل المعامل عبرت خلالها الطالبات عن تقديرهن لمنظومات التحاليل والقياسات المتطورة الموجودة بإدارة الحرب الكيميائية، فضلًا على مدى الاستفادة من تلك الزيارة، بما يمكنهن من تطوير قدراتهن العلمية والبحثية فى مجالات دراستهن المختلفة.

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